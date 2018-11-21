Büyükşehir Zabıta Esnaf Odası'nı Konuk Etti

Oda Başkanı Akyüz, Daire Başkanı Mustafa Duman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman'a ziyarette bulundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na giden Akyüz, Daire Başkanı Mustafa Duman'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde seyyara karşı yapılabilecek çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman ise kayıt dışı satışa müsaade etmeyeceklerini belirterek, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.