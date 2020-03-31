Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir zabıta işçi servislerinde ateş ölçümüne başladı

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı ziyarette polisler servislerin doluluk oranı denetlerken Büyükşehir Zabıta Ekipleri ateş ölçümü yaptı, hazırlanan hijyen kitlerini dağıttı.

31.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:33
Büyükşehir zabıta işçi servislerinde ateş ölçümüne başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organize sanayi bölgesi girişinde işçi servislerini denetleme noktasını ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bölgesel olmaktan çıkarak "pandemi" yani küresel anlamda etkisini gösteren bir salgın haline geldiğini ilan ettiği Corona Virüs (COVID-19) Salgını'na karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede "toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak" ifadesi sonrası denetimler başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan, işçi servislerinin yoğun olarak kullandığı organize sanayi girişindeki denetim noktasında başlatılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin ateş ölçümü çalışmasını denetledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı ziyarette işçilerle sohbet eden Başkan Şahin, araç içi sosyal mesafeye dikkat edenleri tebrik etti. Yemekhaneler ve çalışma alanlarında da 1 buçuk metre bırakılması gerektiğini hatırlattı. Ailelerin ve yaşlıların bu hastalıktan korunması gerektiğini ve onlara çok iş düştüğünü söyledi. İşçilere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, içinde belediyenin üretime başladığı maskelerin yanı sıra eldiven, deterjan, sabun ve sütün bulunduğu "sağlık kitlerini" verdi.

ŞAHİN: İŞÇİLERİMİZ SAĞLIKLI VE MUTLUYSA BİZDE SAĞLIKLI VE MUTLUYUZ

Konu hakkında konuşan Başkan Fatma Şahin, koordinasyon konusunda Vali Gül'e teşekkür ederek, "Gaziantep bir üretim, işçi şehri. Organizede üretimimizi devam ettirmemiz gerek. Gıdanın ve hijyenin merkeziyiz. Ama işçilerin sağlığı da bir o kadar önemli. Ateş ölçerlerle ateşlerini ölçtüğümüz işçimizin değerleri yüksekse hemen sağlık ekiplerine haber ediyoruz. Birde hazırladığımız bir sağlık kiti var. Kendi ürettiğimiz maskeyi, eldiven, deterjan, sabun ve süt veriyoruz. İşçi sağlığı çok önemli. İşçimiz sağlıklı, huzurlu ve mutluysa bizde sağlıklı ve mutluyuz. Rabbim sağlıklı ve üretim dolu günleri nasip etsin diyorum" diye konuştu.

GÜL: İŞÇİ SERVİSLERİNDE ÖNEMLİ BİR SIKINTI YOK KURALLARA UYULUYOR

Vali Davut Gül ise yapılan çalışmalar için Başkan Şahin'e teşekkür ederek şunları söyledi: "Organize sanayi bölgesine servis taşıyan araçları kontrole geldik. Hem yüzde 50 kapasitesine uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz hem de Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ateş ölçüyor ve sağlık kiti hediye ediyor. Bu denetimde gördük ki çok önemli bir sıkıntı yok kurallara uyuluyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Gaziantep, Zabıta, İşçi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir zabıta işçi servislerinde ateş ölçümüne başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü Haberler
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:43: Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2) - Haber 17:43: 102 Ahıskalı sağlıkçı Covid-19 ile mücadelede gönüllü oldu - Haber 17:43: KARABÜK Karabük'te öğretmenler maske üretiyor - Haber 17:43: Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı - Haber 17:43: Altınordu Belediyesinden yöresel sözlerle "Evde kal" çağrısı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber 16:37: New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi - Haber