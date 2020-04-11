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Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ediyor

Büyükşehir Zabıta ekipleri, ilçe zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 12 ilçedeki market, eczane gibi işyerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

11.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:18
Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ediyor
Büyükşehir Zabıta ekipleri, ilçe zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 12 ilçedeki market, eczane gibi işyerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgının oluşturduğu piyasa şartlarından dolayı denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Zabıtası gerek kendi sorumluluk alanında gerekse 12 ilçenin zabıta ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimler haksız fiyat artışı, satıştan kaçınma, hijyen kontrolü, işyerlerinde çalışanların koruyucu maske ve eldiven kullanımı, hizmet sunulan işyerinde en fazla kaç müşteri olması, market içerisinde müşterilerin arasına mesafe koyması ve market girişlerinde el dezenfektanı bulunması gibi birçok kuralın uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor. Ayrıca alınan karar gereği maske satışının yasaklandığı işyerlerine hatırlatılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Zabıta, Güncel
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