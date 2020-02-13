Büyükşehir zabıtası görevinin başında

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Ticaret İl Müdürlüğünün Ürün Künyelerinin Kullanımı ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hakkında gerçekleştirdiği toplantıya ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ek hizmet binasında gerçekleşen toplantıda Büyükşehir zabıta bölge müdürlüklerine bağlı zabıtalar hazır bulunurken konuyla ilgili mevzuattaki yenilikler ve beklentiler paylaşıldı.

Toplantı hakkında düşüncelerini paylaşan Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, "İl genelinde hizmet veren manav, Pazar ve marketlerde esnaflar arasında ayrım yaşanmamasını istiyoruz. Amacımız esnaflarımıza rehberlik etmek. Bizler hem üreticimizin hem de tüketicimizin hakkını korumak zorundayız. Zaman zaman marketlerdeki reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının farklılık gösterdiğine dair şikâyetler alıyoruz. Böyle durumlar gerçekten oluyorsa buna müdahale etmeliyiz. Toplantıya ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederim" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Ahmet Kilisli de düşüncelerini paylaştı. Gıda güvenliği ve ticaretin çok hassas konular olduğunu ifade eden Kilisli, "Mevzuattaki yenilikleri takip ederek hareket ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için görevimizin başındayız" dedi.