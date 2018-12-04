Büyükşehir Zabıtası'ndan Otogar Denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler, her gün binlerce kişinin şehrimize geldiği ilk noktada seyyar satıcılar ve dilencilere göz açtırmıyor. Vatandaşları rahatsız ederek bilet almaya zorlayan ya da bağırarak satış yapmaya çalışan şahıslara da uyarı ve cezai işlemleri uyguluyor. Zabıta ekipleri ayrıca otogar içinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyat etiketi, açıkta gıda satışı ve çalışan personellerin denetimlerini gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi, denetimler kapsamında 2018 yılı içerisinde terminal dışında yolcu indirme ve bindirme yaptığı tespit edilen 23 firma, otogar içerinde çığırtkanlık yapan 110 kişi, dilencilik yapan 61 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığını ifade etti. Hamzaçebi, zabıta ekiplerinin halkın huzur, sağlık ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek vatandaşların otogar içerinde her türlü şikâyetlerini 24 saat hizmet veren otogar Zabıta Karakolu'na iletebileceklerini ifade etti.