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Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü

Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı çiftin tarlasını sürdü.

12.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:39
Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı çiftin tarlasını sürdü.
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatı felce uğratan 'korona virüs salgını' ile mücadelede üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Her türlü ihtiyaç malzemesi için evde kalanların imdadına koşan, maddi durumu zorda olan vatandaşlara erzak ulaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, son olarak da yaşlı çiftçinin imdadına yetişti, tarlaya girdi ve traktörle çift sürdü.
Yaşlı çiftçi, yardım istedi
İl genelinde korona virüsü ile mücadelede adeta seferberlik ilan eden Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle zabıta birimleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Mücadele kapsamında evde kalan ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını gideren zabıta, bu kez de tarlaya girerek, sürdü. Bafra ilçesinin Küçükkavakpınarı Mahallesi'nde eşi Nedime Ağaçdikenile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Ağaçdiken adlı yaşlı çiftçi, sürülmesi gereken tarlası için zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine hareket geçen zabıta memuru Osman Sert, mahalleye giderek yaşlı çiftin bu isteğini yerine getirdi.
Traktöre bindi, tarla sürdü
Bafra'da korona virüsü salgını ile mücadelede belirlenen kurallara uyarak evde kalan vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini belirten 7 yıllık zabıta memuru 35 yaşındaki Osman Sert, "Hüseyin Ağaçdiken amcamız bizlere ulaşarak evinde eşiyle birlikte yalnız yaşadığını, sürülmesi gereken bir tarlası olduğunu bildirdi. Tek geçim kaynağı çiftçilik olan Hüseyin amcamızın bu talebi üzerine evine giderek traktörle tarlasını sürdük. Vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu zorlu günlerde insanlarımızın yardımına koşmak bizim asli görevimiz. Bunu yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
Yaşlı çiftçi Hüseyin Ağaçdiken ile eşi Nedime Ağaçdiken ise, "Allah, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ve diğer tüm devlet organlarından razı olsun. Zor süreçte ne istediysek yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Hepsine müteşekkiriz" diye konuştular. Büyükşehir zabıtası yaşlı çiftin tarlasını sürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Yerel
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