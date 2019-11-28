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Büyükşehir zabıtasından kesintisiz denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası servis araçları ile ticari taksiler üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

28.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:23Büyükşehir zabıtasından kesintisiz denetim
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası servis araçları ile ticari taksiler üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yolcuların güvenliği için gerçekleştirilen denetimlerde, yönetmeliklere uygun olmayan araçlarla ilgili işlem yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri; öğrenci servis araçları, personel servis araçları ve ticari taksilerin yönetmenliklerde belirtilen kurallara göre çalışıp çalışmadıklarını kontrol için şehrin farklı noktalarında denetimler yapıyor.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 910 personel servis aracı, 520 öğrenci servis aracı ve 270 ticari taksi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan, 232 personel servis aracı, 23 öğrenci servis aracı ve 49 ticari taksi hakkında tespit tutanağı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, öğrencilerin, çalışanların ve yolcuların güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Kayseri, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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