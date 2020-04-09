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Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma aldı

Korona virüs salgını karantina önlemleri kapsamında parkların ziyaretçi girişe kapatılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı.

09.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:06
Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma aldı
Korona virüs salgını karantina önlemleri kapsamında parkların ziyaretçi girişe kapatılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait parklarda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Ekipleri korona virüsün bittiği günlerde Antalyalıların daha güzel ve bakımlı parklarda vakit geçirmesi için çalışma yapıyor. Parkların ziyaretçi girişine kapatılmasını fırsat bilen ekipler kent mobilyaları, oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve iyileştirmesini gerçekleştiriyor.

Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Ekipleri parklardaki bank, piknik masalarının tamiratı ve boyama işlemlerini yaparken, sert zemin tamiratı, oyun grupları ve spor aletlerinin iyileştirilmesini de gerçekleştiriyor. Düden Park'tan başlatılan bakım ve onarım çalışmaları Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm parklarda devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Korona virüs salgınına karşı Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmaları yapıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı bizler için çok değerli. Planlı, kurallı çalışmalarımızla bu süreci en kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Güzel günlere sağlıkla kavuşmak için hemşehrilerimizin evlerinde kalmalarını çok önemsiyoruz. Salgının sona ermesinin ardından sizleri daha bakımlı, daha temiz bir Antalya'da karşılamak için parklarımızı bakıma aldık. Karantina günlerinin bir an önce sona ermesi ve sizlerle parklarımızda buluşmayı diliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karantina, Antalya, Güncel
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