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Büyükşehirde koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde devam eden ve yapılacak projelerle ilgili gelinen aşamaları değerlendirmek için koordinasyon toplantısı yapıldı.

18.09.2019 16:18Büyükşehirde koordinasyon toplantısı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde devam eden ve yapılacak projelerle ilgili gelinen aşamaları değerlendirmek için koordinasyon toplantısı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkanlık salonunda Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan toplantıya, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve bağlı şirketlerin genel müdürleri katıldı.
Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda, sporda, kültürde, kentsel dönüşümde, turizmde, eğitimde, alt ve üst yapı gibi bütün alanlarda yapacağı çalışmalar masaya yatırılarak Kayseri'ye artı değer katacak projeler üzerinde tek tek görüşüldü.
Başkan Büyükkılıç, projelerin son durumu ve yeni projelerle ilgili teknik konuları detaylı bir şekilde ele alarak, çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi talimatını verdi.

Memduh Büyükkılıç, Sekreter, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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