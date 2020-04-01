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Büyükşehirden Adana'ya sahra hastanesi adımı

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

01.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:38
Büyükşehirden Adana'ya sahra hastanesi adımı
Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfekte, bilinçlendirme ve toplumsal destek çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, sahra hastanesi kurulması kararının gereği olarak hazırlıklarına devam ediyor.

Koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, sahra hastanesi planlaması yapıldığını açıklayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sahra hastanesine gerek duyulmadan bu süreci hep birlikte atlatmayı temenni ediyorum. Ama olur da gerek duyulursa 1000 yataklı sahra hastanesi olarak TÜYAP Fuar Alanı kullanılabilecek" dedi.

Korona virüse karşı ortak mücadelenin sürdüğünü belirten Başkan Zeydan Karalar, "Korona virüsün yayılması karşısında Adana olarak bütün kurumlar, kuruluşlar, müthiş bir iş birliği içinde mücadele ediyor. Halkımız da çok duyarlı. İkazlarımıza dikkat ediyorlar. Dolayısıyla Adana'da vaka sayısı çok çok yüksek olmadı. Biz yine de tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız. Olası vaka sayısına hazırlıklı olalım diye bir sahra hastanesi düşündük. Çalışmalara başladık, yaklaşık bin yataklı hastane olabilir burası. Yüzer yüzer hazırlayıp, ihtiyaç halinde çoğaltacağız. Şu anda Adana'da olası koronavirüs hastaları için 1000 yatak hazır. Hasta sayısı bini geçerse ekstra yatağa ihtiyaç olacağı için biz şimdiden bunun hazırlığını yapıyoruz" diye konuştu.

Kentin dört bir yanındaki dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. Son olarak çok sayıda mahallede ve eczanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşların alışverişini yapıyor, ilaçlarını alıyor. Yine ihtiyacı olan vatandaşlara gıda kolisi desteği de veriliyor.

Salgın nedeniyle işletmelerin kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşayan sokak hayvanlarının maması, yemi ve suyu eksik edilmiyor.

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediye Bandosu, halka korona virüsle mücadelede moral vermek için, özellikle evlerinde kalan Adanalılara mini resitaller veriyor. - ADANA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Adana, Güncel
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