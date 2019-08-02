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Büyükşehirden Alanya Payallar Sanayi Sitesi'ne altyapı ve asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Alanya Payallar'da yağmur suyu hat çalışmasının ardından asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

02.08.2019 13:02 Büyükşehirden Alanya Payallar Sanayi Sitesi'ne altyapı ve asfalt
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Alanya Payallar'da yağmur suyu hat çalışmasının ardından asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Alanya'daki incelemeleri sırasında Payallar Sanayi Sitesi yönetiminin talep ettiği yağmur suyu hattı Başkan Böcek'in talimatı üzerine hızlı bir şekilde tamamlandı. Sanayi sitesinde kısa süre zarfında yağmur suyu drenaj hattını inşa eden ASAT, asfaltlama işini de tamamlayarak hizmete açtı.

Yağmur suyu hattı altyapısı ile birlikte, çalışma yapılan güzergah boyunca 450 metre uzunluğunda ve 6 metre genişlikte asfaltlama çalışması yapılan yol Payallar Sanayi Sitesinin ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Altyapı ve Yol çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren sanayi sitesi esnafı ve vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Payallar, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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