Büyükşehirden "Alzaymır: Çaresiz Değilsiniz" Konferansı

Antalya
Büyükşehir Belediyesince, "Alzaymır: Çaresiz Değilsiniz" konulu bir konferans düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk
Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Merkezinin organize ettiği "Mavi Ev Konuşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.
Konferansa, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Büyükşehir Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş
, Genel Sekreter
Yardımcısı Sanem Öztürk, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Türel, konferansta yaptığı konuşmada, vatandaşodaklı, insana temas eden belediyecilik anlayışının öncelikleri arasında olduğunu aktardı.
Yollar, kavşaklar yapmanın yanı sıra Mavi Ev gibi sosyalprojelerin de önemli olduğunu kaydedenTürel, rahmetli babasının da bir alzaymır hastası olduğunu, hastayakınlarının bu süreçte ne yaşadığını iyi bildiğini belirtti.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:26