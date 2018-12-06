06 Aralık 2018, 18:26
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Büyükşehirden "Alzaymır: Çaresiz Değilsiniz" Konferansı

Büyükşehirden "Alzaymır: Çaresiz Değilsiniz" Konferansı

Antalya Büyükşehir Belediyesince, "Alzaymır: Çaresiz Değilsiniz" konulu bir konferans düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, "Alzaymır: Çaresiz Değilsiniz" konulu bir konferans düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Merkezinin organize ettiği "Mavi Ev Konuşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Konferansa, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş, Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Türel, konferansta yaptığı konuşmada, vatandaş
odaklı, insana temas eden belediyecilik anlayışının öncelikleri arasında olduğunu aktardı.

Yollar, kavşaklar yapmanın yanı sıra Mavi Ev gibi sosyal
projelerin de önemli olduğunu kaydedenTürel, rahmetli babasının da bir alzaymır hastası olduğunu, hasta
yakınlarının bu süreçte ne yaşadığını iyi bildiğini belirtti.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:26