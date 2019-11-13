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Büyükşehirden ara tatilde bilim kampı

Kayseri Bilim Merkezi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatiline girecek öğrenciler için bilim kampları açıyor.

13.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:55Büyükşehirden ara tatilde bilim kampı
Bilim Merkezi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatiline girecek öğrenciler için bilim kampları açıyor. Bilim kamplarında 7 farklı atölye etkinliğinin yanı sıra bilimsel oyunlar da bulunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK ile birlikte geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle şehrimize kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, ilk dönem ara tatil kamplarıyla, öğrencilere bilimle iç içe nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor. Kayseri Bilim Merkezi'nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor. Gruplar halinde 1,5 gün sürecek olan bilim kamplarında 7 farklı tematik atölye etkinliğinin yanı sıra drama ve denge oyunları da bulunacak.

İlk dönem ara tatili boyunca 2 dönemden oluşan Bilim Kamplarında 8-12 yaş aralığındaki öğrenciler, bilimin eğlenceli dünyasıyla tanışacak. Öğrenciler bu kamplarda dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı da yakalayacak. Katılım için ayrıntılı bilgilere Kayseri Bilim Merkezi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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