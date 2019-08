Büyükşehirden Aydınlılar için büyük anlaşma

Sektörün köklü firmalarından Ege Et ve İkbal iş ortaklıklarını bir adım ileriye taşıyarak birbirleri için üretim yapma kararı aldı.Ege Et'te kesimi yapılan yüksek kaliteli etler, İkbal Tesislerinde çeşitli türev ürünlerine dönüştürülerek karşılıklı olarak Ege Et ve İkbal Şatış Mağazaları'nda tüketicilere sunulacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin; yerel üreticiden aldığı etleri hijyenik ortamlarda sterilize edip, halka sağlıklı, temiz ve ucuz olarak sunduğu şubelerinin ismi ve şirketi olan Ege Et 5 yıl önce kurulmuştu.Vatandaşların kilolarca et ve sucuk aldığı Ege Et için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ege Et şubelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Bu gösterilen ilgi ve güvenden ötürü çok memnunuz" derken, talebi karşılamak için bu anlaşmayla yeni bir adım daha atmış oldu.Sadece Aydın halkının değil Ankara, İzmir, İstanbul gibi birçok ilden gelen tatilcilerin hem ekonomik, hem de güvenilir olması nedeniyle Ege Et'i tercih ederken, tatilcilerin memleketlerine dönerken, kilolarca sucuk ve et götürdüğü Ege et ürünleri piyasaya göre yaklaşık yüzde 20 daha ucuz.Ege Et ürünleri bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanları aracı olmadan, direk üreticiden alıyor. Gerekli işlemler sonrasında şubelere servis yapıyor. Aracılar olmadığı için vatandaşlar açısından et oldukça ekonomik oluyor. Yine bölgenin yerli hayvanı olduğu ve ithal olmadığı için de daha güvenilir. - AYDIN