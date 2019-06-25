25.06.2019 13:48
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Büyükşehirden "elektronik ihale" semineri

Büyükşehirden "elektronik ihale" semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi personeline yönelik "elektronik ihale" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi personeline yönelik "elektronik ihale" konulu eğitim semineri düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere Başkan Memduh Büyükkılıç da katıldı.
Başkan Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, "Günün ihtiyaçlarına karşı mutlaka kendimizi yenilememiz ve konumumuzu gözden geçirmemiz gerekiyor. Yoksa günün değil, çağın gerisinde kalırız." ifadelerini kullandı.
Elektronik ihalenin önemini de vurgulayan Büyükkılıç, "Kimse günümüz teknolojisini kullanmadan işe devam edemez. Devam etmek isterse günün değil, çağın gerisinde kalırız. O yüzden elektronik ortamla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmasında Kayseri belediyeciliğinin dillere destan olduğunu dikkati çeken Büyükkılıç, "Kayserimiz bir marka. Erciyesimiz bir marka. Mimar Sinan ve Seyyid Burhaneddin bir değer. Yüzlerce değeri olan bir şehrin yaşayanlarına hizmet etme şansına sahip olan bir ekibiz. Siz de fedakarca, şehrimizin insanını hizmet etmeyi ibadet bilen bir anlayış içerisinde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz." açıklamasında bulundu.
Öte yandan seminere konuşmacı olarak İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Osman Yenice de katıldı.
Yenice, elektronik ihale yönetmeliği hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: AA
Memduh Büyükkılıç , Kayseri , Güncel

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