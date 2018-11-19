Büyükşehirden Finike'ye Muhtar Evi

Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından Finike
'nin Hasyurt
Mahallesi'ne yeni muhtar evi yaptırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, muhtarların daha modern şartlarda hizmet vermesi için ihtiyacı olan mahallelere muhtar evleri kazandırıyor.
Bu kapsamda son olarak Finike'nin Hasyurt Mahallesi'ne muhtar evi yaptırıldı.
Hasyurt Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan, yeni muhtar evine kavuşmaktan dolayı memnun olduğunu belirtirken, muhtarlara olan ilgisi ve hizmetleri nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'e teşekkür etti.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:21