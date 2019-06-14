14.06.2019 12:02
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Büyükşehirden gençlere yönelik 21 branşta ücretsiz yaz kursu

Büyükşehirden gençlere yönelik 21 branşta ücretsiz yaz kursu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin kişisel gelişim ve becerilerinin artması için 21 branşta yaz kursu başlatıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin kişisel gelişim ve becerilerinin artması için 21 branşta yaz kursu başlatıyor.

Gençlerin yaz aylarında boş vakitlerini değerlendirmesi için sportif faaliyetlere yönlendiren Büyükşehir Belediyesi bu bağlamda Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol, Tekvando, Güreş, Judo, Yüzme, Okçuluk, Kick-Box, Karate, Badminton, Muay-Thai, Dart, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Resim, Bilgisayar, Halk Oyunları, Müzik ve Kur'an-ı Kerim branşlarında kurslar düzenliyor.

Eğitim ve öğretim dönemi boyunca öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları, kitap dağıtımı gerçekleştirerek öğrencilerin eğitim anlamında gelişmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi boyunca da öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi anlamında ücretsiz kurslar ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Okulların tatil olmasıyla beraber, tüm öğrenci gruplarına yönelik çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, 21 branşta kurs ve sosyal etkinlikler verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyen 8-16 yaşları arasındaki gençler, velileri ile birlikte 28 Hazirana kadar Büyükşehir Belediyesi bağlı gençlik merkezileri ve havuzlara müracaat edebilirler.

Ayrıca yaz kursları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Büyükşehir Belediyesi alo 153 çağrı merkezini arayabilecekleri belirtildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Güncel

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