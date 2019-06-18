18.06.2019 11:12
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Büyükşehirden kiralama ihalesi

Büyükşehirden kiralama ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralıyor. Kiralama işi için yapılan ihaleye sekiz firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtelif işlerde kullanılmak üzere 7 adet kazıcı ve yükleyici kepçe kiralanması işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 94 bin TL olan ihaleye katılan sekiz firmadan yedisi teklif verdi. Katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

DCM Madencilik- Genesis İnşaat İş Ortaklığı: 840 bin TL

İKH İnşaat: 847 bin TL

Solmazlar İnşaat: 978 bin TL

Akkaya İnşaat: 981 bin TL

Truva İnşaat: 1 milyon 083 bin TL

Dinçer İnşaat: 1 milyon 243 bin TL

BGA İnşaat: 1 milyon 284 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel

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