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Büyükşehirden mahalle sakinlerine ilk yardım eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin hayata geçirdiği "Benim Mahallem" projesi kapsamında vatandaşlara yönelik başlatılan ilk yardım eğitimleri devam ediyor.

18.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:17Büyükşehirden mahalle sakinlerine ilk yardım eğitimi
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin hayata geçirdiği "Benim Mahallem" projesi kapsamında vatandaşlara yönelik başlatılan ilk yardım eğitimleri devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan ilk yardım kursları devam ediyor. Bu kapsamda ilk yardım kurslarını başarıyla tamamlayan vatandaşlar için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde sertifika programı düzenlendi. Programa, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Değirmenci, burada yaptığı konuşmada Kent Konseyi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Hiç birimiz sağlık memuru değiliz. Ama şunu biliyoruz ki, sağlık ekipleri gelene kadar geçecek olan süre insan hayatını kurtarmada veya can kayıplarını azaltmada çok önemli" dedi.

İlk yardım eğitimi alanların artık sağlık personeli gelene kadar ilk müdahaleyi yapabileceklerini belirten Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, "Bu eğitimleri bize sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'e ve eğitimcilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından başarılı olan kursiyerlere 3 yıl geçerliliği olan ilk yardım sertifikaları verildi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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