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Büyükşehirden Merkez Halde Denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, merkez hal binasında fatura ve uygunluk denetimi yaptı. Denetimlerin il genelinde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

24.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:55Büyükşehirden Merkez Halde Denetim

Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek ve kayıt dışının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan da, Manisa merkez halinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetime katıldı. Amaçlarının üreticiyi, korumak, haksız rekabetin ve kayıt dışının önüne geçmek olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, bu doğrultuda denetim çalışmalarına devam edileceğini belirtti.


Zabıta, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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