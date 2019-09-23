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Büyükşehirden Naldöken grup yoluna bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 mahallenin ortak ulaşımını sağlayan Korkuteli'ne bağlı Naldöken grup yolunda genişletme ve bakım onarım çalışması başlattı.

23.09.2019 13:05Büyükşehirden Naldöken grup yoluna bakım
Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 mahallenin ortak ulaşımını sağlayan Korkuteli'ne bağlı Naldöken grup yolunda genişletme ve bakım onarım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri merkez ve kırsal bölgelerde yeni yollar ve asfalt çalışmalarının yanı sıra deforme olan grup yollarının bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Korkuteli ilçesi Kargın mahallesi mevkiinde bulunan Naldöken yolunda keskin virajların görüş açısını kısıtlaması ve tehlike arz etmesinden dolayı genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Naldöken grup yolu Kargın, Esenyurt, Bayat, Küçükköy, Büyükköy, Yalınlıgediği, Bozava, Yeşilyayla, Yelten, Garipçe, Çomaklı, Kemerağzı, Karataş, Köseler, Çaykenarı, Karakuyu, Yakaköy, Leylek ve Çukurca mahallelerini Antalya-Korkuteli karayoluna bağlıyor. Yürütülen bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir'e Büyükşehir Belediyesi Yollar Şube Müdürü Metin Kazaroğlu eşlik etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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