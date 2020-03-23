Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri - Haberler

Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri

Denizli'de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren belediye otobüslerinde her gün dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya devam ederken, otobüslerin içine ise el dezenfektan cihazları yerleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi şimdi de sefere çıkmadan önce otobüs şoförlerinin ateşlerini ölçmeye başladı.

23.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:03
Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri
Denizli 'de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren belediye otobüslerinde her gün dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya devam ederken, otobüslerin içine ise el dezenfektan cihazları yerleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi şimdi de sefere çıkmadan önce otobüs şoförlerinin ateşlerini ölçmeye başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi aldığı tedbirleri yoğunlaştırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler büyükşehir belediyesi hizmet noktalarında dezenfeksiyon işlemlerine devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ise bünyesinde hizmet veren şehir içi belediye otobüslerinde korona virüsüne karşı aldığı tedbirleri artırdı. Her sabah tüm otobüsler dezenfeksiyon işlemlerinden sonra yolcuların hijyeni için de otobüs içlerine el dezenfektan cihazları yerleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sefere çıkmadan önce otobüs şoförlerinin ateşlerini ölçüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi personelleri sabah saat 05.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerine gelerek seferler başlamadan önce belediye otobüs şoförlerinin ateşini ölçtü. 150 belediye otobüs şoförünün ateş ölçümünde herhangi bir olumsuz durum çıkmazken kontrollerin düzenli olarak yapılacağı, olası ateşi yüksek çıkacak kişiye ise gerekli sağlık tedbirlerinin uygulanacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

flash - Haber Polis, sokağa çıkan 65 yaş üstü için nöbette - Haber Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı: "Ebeler, dedeler sokağa çıkmayın" - Haber HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı- ARŞİV - Haber ADÜ Öğretim Elemanı Erdan'ın kitabı yayınlandı - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading