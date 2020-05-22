Büyükşehirden sivrisinek açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Basın Sözcüsü Cem Oğuz, kentte sivrisinekle mücadele kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.

22.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:19
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Basın Sözcüsü Cem Oğuz, kentte sivrisinekle mücadele kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.
Oğuz, belediye binasında düzenlediği toplantıda, iklim şartları gereği Antalya'nın sivrisineğin hızlı şekilde üremesine uygun ortam sağladığını söyledi.
Çöplüklerde, sahillerde, havuzlarda, bodrum katlarında ve logar çıkışlarında dezenfektan çalışmalarının devam ettiğini aktaran Oğuz, "Katı atıklar çöp poşeti içinde konteynerlere bırakılmalı.Toplu yaşanılan alanlarda vatandaşlar daha dikkatli olmalı. Sivrisinekle mücadelede dumanlama çalışmalarını göremeyen halkımızda, ilaçlama yapılmadığı endişesi ortaya çıkmaktadır. Mevzuat gereği mazot bazlı dumanlama yapılması yasaklanmıştır." diye konuştu. Büyükşehirden sivrisinek açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Cem Oğuz, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Vaka sayısı artan Erzurum’un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Son Dakika: Türkiye’de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Brandon Williams’ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5’i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Haberler››Güncel››Büyükşehirden sivrisinek açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:13: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi uygulama - Haber 20:13: Uluslararası Af Örgütü, İsrail'den, Filistinli çalışanına uygulanan seyahat kısıtlamasını... - Haber 20:11: Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu - Haber 20:09: Markette karşılaştığı husumetlisini tüfekle bacağından vurdu - Haber 20:07: Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın 'kaçak' bölümleri yıkılacak - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:32: İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum - Haber 19:15: Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız - Haber 17:31: Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü - Haber 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler