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Büyükşehirden su baskınlarına anında müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yoğun yağış ve su baskınlarına karşı aldığı önlemler doğrultusunda İl genelinde meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti.

24.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:51 Büyükşehirden su baskınlarına anında müdahale
Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yoğun yağış ve su baskınlarına karşı aldığı önlemler doğrultusunda İl genelinde meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti. Pazartesi günü sabah 4.30 saatlerinde şiddetini iyice arttıran yağış akşamüzerine kadar sürerken 'a 25,91 kg/m, Menteşe'ye 94,8 kg/m, Ula'ya 101 kg/m, Milas ilçemizde 56,6 kg/m, Fethiye İlçemize de 58,7 kg/m yağış düştü.

Ekipler Gün Boyu Teyakkuzda

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına anında müdahale ederek vatandaşların yağışlardan zarar görmesinin önüne geçti. Pazartesi sabah 4.30'da başlayan yağış akşam saatlerine kadar devam ederken Büyükşehir Belediyesi İl genelinde meydana gelen olaylara 85 personel, 5 kepçe, 5 kanal açma, 11 vidanjör, 17 araç, 1 dalgıç pompa ile müdahalede bulundu.

4 İlçede Meydana Gelen Su Baskınları Kısa Sürede Çözüldü

Büyükşehir ekipleri Menteşe İlçesinde 4 apartman bahçesi ve bodrum katı su tahliyesi 7 adet mazgal ve kanal açma, 7 adet cadde üzeri su tahliyesi müdahalesinde bulunurken, Akbük Turnalı istikametinde meydana gelen yağış ve fırtına sonrası yola düşen kaya parçalarını temizledi. Milas İlçesinde 7 cadde üzeri su baskınına Fethiye'de de 14 mazgal, kanal açma ve 2 ev bahçesi su tahliyesi müdahalesinde bulunuldu. Ayrıca Bodrum İlçesinde de 6 adet ev su baskını, 3 adet karayolu üzeri su tahliyesine müdahale edildi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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