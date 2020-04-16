Büyükşehirden Tire'ye yardım eli

Tire Belediyesi çalışanları tarafından teslim alınan gıda kolileri Tireli ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Geçtiğimiz hafta sonu Tire Belediyesi ile başlayan gıda dağıtımına bu hafta için İzmir Büyükşehir Belediyesi yardımlarının eklenmesiyle binlerce ailenin yüzleri bir nebze olsun gülmüş oldu.

BAŞKAN DURAN "AMACIMIZ VATANDAŞIMIZIN DERDİNE DERMAN OLMAK"

Korona virüs tehdidi başladığından bu yana bir yandan dezenfekte çalışmalarıyla hastalığın yayılmasını engellemek, bir yandan da vatandaşların derdine derman olmak için çalıştıklarını söyleyen Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran "Sokağa çıkma yasağının yaşandığı iki gün boyunca muhtarlarımız tarafından tespit edilen ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu teyit ettirilen vatandaşlarımız için Tireli hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan yardım kolilerini dağıtımını yapmıştık. Bugün de ihtiyaç sahipleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kolileri ulaştı ve bunları da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Tunç (Soyer) Başkanımıza şahsım ve Tireliler adına teşekkür ediyorum. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve hem de Tire Belediyesi olarak vatandaşımızın hep yanında olmaya devam edeceğiz " dedi.