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Büyükşehirden vatandaşlara 150 bin maske

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilmemesi kararının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına binecek olan ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

08.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:13
Büyükşehirden vatandaşlara 150 bin maske
Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilmemesi kararının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına binecek olan ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımına başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla toplam 150 bin adet maskenin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

Korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, salgının yayınlamasının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Korona virüse karşı önleyici tedbirler kapsamında alınan karar ile Manisa il genelinde de toplu taşıma araçlarına maskesiz binilemeyecek. Bu nedenle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanacak olan ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıtımına başladı. Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara ve otobüs içerisinde maskesiz bir şekilde yolculuk eden vatandaşlara maskeler Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlara yönelik maske desteğinin süreceği belirtilirken, bundan sonraki günlerde maskelerin araç şoförlerine verileceği, toplu taşıma aracına binecek vatandaşlardan maskesi olmayanlara Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı maskelerin ücretsiz olarak verileceği ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla toplam 150 bin adet maskenin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

"Zor günleri el birliğiyle aşacağız"

Manisalıların sağlığı için il genelinde maske dağıtımının yanı sıra dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Toplu ulaşım araçlarında kullanılmak üzere vatandaşlarımıza 150 bin adet ücretsiz maske desteği sağlıyoruz. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden sokağa çıkmamalarını istiyoruz. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle aşacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cengiz Ergün, Manisa, Güncel
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