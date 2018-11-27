Büyükşehire Sosyal Belediyecilik Övgüsü

27 Kasım 2018 Salı 16:46



27 Kasım 2018 Salı 16:46

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'u makamında ziyaret ederek büyükşehir belediyesinin sosyal belediyecilik çalışmalarını takdirle takip ettiklerini söyledi.Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural, vakıf yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, vakfın çalışmaları anlatırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde planladıkları faaliyetlerden de bahsetti. Dural, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal bir belediye anlayışı ile yaptığı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü kutlarken, kendilerine yaptıkları desteklerden dolayı da teşekkürlerini sundu. Dural, "Ben vakfa giderken çocuğuma acil kan yardımında bulunurmuşçasına bir heyecan ve ilgiyle gidiyorum; herkes işine bu istek, heyecan ve ilgiyle giderse gerçekten başarıya ulaşmış, topluma gerçek fayda sağlamış oluruz" dedi.Ziyaretleri nedeniyle vakıf yöneticilerine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ortaya koyduğu sosyal projelerle Türkiye'de örnek belediyeler arasında olduğunu ifade etti. - MANİSA