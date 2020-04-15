Büyükşehirin gıda yardımları devam ediyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı merkez ve ilçelerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımını sürdürüyor.
15.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:25
Cam Piramit Kongre Merkezi'ndeki Bağış Kabul Merkezi'nden her sabah mahallelere dağıtım için çıkan ekipler, gıda paket ve poşetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin zor günlerinde kendilerine verdiği destek için teşekkür eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar, bir an önce sağlıklı günlerin gelmesini diledi.
Alanya'da ise koronavirüs tedbirleri sonrası gıda talebinde bulunan 168 aileye gıda yardımı yapıldı. Diğer yandan ihtiyaç sahiplerine günlük üç öğün sıcak yemek dağıtımı da devam ediyor. Alanya Aşevi ekipleri, günde 353 kişiye sıcak yemek verirken, gıda paketlerini de vatandaşlara evlerinde teslim ediyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA