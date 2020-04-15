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Büyükşehirin ilçelere denzenfekte çalışması devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerde yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

15.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:56
Büyükşehirin ilçelere denzenfekte çalışması devam ediyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerde yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçede günlük hayatın devam ettiği kamu kurum ve kuruluşları, adliye, toplu ulaşım araçları, okullar, muhtarlık ofisleri, sağlık kuruluşları, korona virüs önlemleri çerçevesinde sık sık dezenfekte ediliyor. Ekipler 112 sağlık istasyonları, otobüs durakları, otobüs terminali, peronları ve vatandaşların sık kullandığı alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor. Alanya'da 20 kişiden oluşan 10 ekiple çalışmalar düzenli olarak yapılıyor. Ekipler Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksek okullar ile öğrenci yurtlarında da dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

" Elmalı 'da dezenfekte"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Elmalı Hizmet Birimi ekipleri de vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bölgelerde virüsün yayılmaması için dezenfekte çalışması yapıyor. Elmalı'da dezenfekte işlemlerini sürdüren ekipler, Elmalı Devlet Hastanesinde ise günde iki defa dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Sabah yapılan dezenfekte işlemleri, mesai bitiminden sonra yapılıyor.

Büyükşehir ve Gazipaşa Belediyesi işbirliğiyle tüm cadde ve sokaklar ile vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sokakların yanı sıra, halkın yoğun olarak geçtiği caddelerde, duraklarda, dükkan önlerinde ve parklarda da dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Kemer ilçesinde de jandarma karakolları, 112 Acil Servis Merkezi, Kemer Otogarı ilaçlanarak, dezenfekte edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Güncel
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