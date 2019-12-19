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Büyükşehirin Kırsala Desteği Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu (HİS) göletinde temizlik ve onarım çalışması yaparak mevcut göleti daha da kullanışlı hale getirdi.

19.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:37 Büyükşehirin Kırsala Desteği Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, aynı zamanda mevcut potansiyeli korumak için hizmetlerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 550 küçükbaş ve 233 büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu Yunusemre ilçesi Mahallesi'nde yer alan, buradaki hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayan göletlerde temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı. Göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeniyle su tutma kapasitesinin azaldığı mahallede, mahalle muhtarının talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından etüt çalışması yapıldı. Yapılan etüt sonucunda mevcut HİS göletlerinden 4 tanesinde temizlik ve büyütme ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesi oluşturulan iş programı dahilinde Akçaköy Mahallesi'nde bulunan 4 adet hayvan içme suyu göletinin temizlenmesi ve büyütülmesi yönünde çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım sektöründe tüm paydaşları ile birlikte çalışarak Manisa'da kırsal kalkınmanın sağlanması konusunda aktif rol almaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçemizde çiftçilerimizin üretime devam edebilmeleri ve yaptıkları üretimden elde ettikleri gelirlerini artırmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.


Akçaköy, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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