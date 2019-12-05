Haberler » Spor » Büyükşehirin milli sporcusu Kick Boks'ta dünya üçüncüsü oldu - Spor

Büyükşehirin milli sporcusu Kick Boks'ta dünya üçüncüsü oldu

Antalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin milli sporcusu Sedat Demir dünya üçüncüsü oldu.

05.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:06Büyükşehirin milli sporcusu Kick Boks'ta dünya üçüncüsü oldu
Antalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin milli sporcusu Sedat Demir dünya üçüncüsü oldu.

Antalya'daki Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasında,70 ülkeden bin 250 sporcu mücadele etti. Şampiyona'ya Türkiye Kick Boks Milli Takımı 49 sporcuyla katıldı. 17 kez Türkiye şampiyonu olan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 28 yaşındaki sporcusu milli kick boksçu Sedat Demir, şampiyonada 3. oldu. Demir'in başarısı Aydınlıları gururlandırdı. Full contact, point fighting, kick light, musical forms kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya, belge ve kupaları, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker, WAKO Asbaşkanı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile diğer yetkililerce verildi. - AYDIN

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:27 Caner Osmanpaşa: Keşke devre arası olmasa, lig devam etse - Spor
10:22 Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri - Spor
10:22 Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek! Hedef 300. galibiyet... - Spor
10:20 Süper Lig'in 14'üncü hafta maçlarında sakat ve cezalı oyuncular - Spor
10:20 NBA'de Bucks hız kesmiyor - Spor
10:12 Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı - Spor
09:59 Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 5-2 yendi - Spor
09:13 Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol" - Spor
08:47 Belhanda Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etti - Spor
08:18 Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu - Spor
5.12.2019 10:37:24