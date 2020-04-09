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Büyükşehirler arasında en az vakaya sahip olan kent: 1 ölüm var

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, kentin en işlek caddeleri de büyük oranda sessizliğe büründü.

09.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:50
Büyükşehirler arasında en az vakaya sahip olan kent: 1 ölüm var
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Mersin 'de sahiller tamamen boşalırken, kentin en işlek caddeleri de büyük oranda sessizliğe büründü. Evde kal çağrılarına uyan Mersinliler, vaka sayısının da az olmasını sağladı. Şu anda büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda olan Mersin'de bir kişi hayatını kaybetti.
Çividen-19 tedbirleri kapsamında Türkiye 'de birçok tedbir alınırken, insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, polisler sürekli devriye atıyor. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden çok yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı. İnsanların en işlek kullandığı İstiklal, Atatürk, Silifke ve Kuvayi Milliye caddeleri ile Kushimato ve Alanya sokaklarında da insan yoğunluğu ciddi oranda azalırken, birçok esnaf da dükkanını açmamaya başladı. Kent büyük oranda sessizliğe bürünürken, vatandaşların büyük bir kısmı yetkililerin çağrısına uyuyor.
BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA EN AZ VAKAYA SAHİP KENT
'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyan Mersinliler, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçti. Mersin bu anlamda iller arasında alt sıralarda yer alırken, büyükşehirler içinde ise en az vakaya sahip il konumunda. Şu anda kentte 30 vaka varken, virüs kaynaklı 1 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, sağlık tesisleriyle de virüse karşı hazır olan kentte, özellikle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 300 yatak kapasitesiyle salgınla mücadele ediyor. Virüs kaynaklı gelen hastaların ikinci bir kişiyle buluşturmadan doğrudan müdahale edildiği hastanede, üst düzey önlemler alındı. Virüsün yayılmaması için bu hastaların girişi hastaneye farklı yerden yapılırken, o bölgelere sağlıklı hiçbir vatandaş alınmıyor.
Vatandaşlar, zorunlu olmadıkçı kimsenin dışarı çıkmamasını, şu anda vaka sayısında Mersin'in iyi durumda olduğunu belirterek, kurallara herkesin uymasını istediler.
(Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Türkiye, Mersin, Güncel
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