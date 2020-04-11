Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasağına, küçük şehirler de uyuyor
İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Niğde'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.
11.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:00
Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 28 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Niğde'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşlar evde kal çağrısına uyarak cadde ve sokakları boş bırakması ise dikkatlerden kaçmadı. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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