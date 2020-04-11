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Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasağına, küçük şehirler de uyuyor

- Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasağına, küçük şehirler de uyuyor İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Niğde'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:48
Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasağına, küçük şehirler de uyuyor
- Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasağına, küçük şehirler de uyuyor
NİĞDE - İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Niğde 'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı. Niğde'nin en önemli caddelerinden olan Bor caddesinde yoğunluk yok derecesinde görüldü.
Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 28 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Niğde'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşlara evde kal çağrısına uyarak cadde ve sokakları boş bırakması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Niğde, Yerel
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