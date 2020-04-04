Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehirlerden kaçanlar Bodrum ve Marmaris'teki yazlıkları doldurdu

KORONAVİRÜS salgını sonrası büyükşehirde yaşayan birçok vatandaş, yazlık evlerinin bulunduğu Muğla'nın turistik kentleri Bodrum ve Marmaris'e geldi.

04.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:59
Büyükşehirlerden kaçanlar Bodrum ve Marmaris'teki yazlıkları doldurdu
KORONAVİRÜS salgını sonrası büyükşehirde yaşayan birçok vatandaş, yazlık evlerinin bulunduğu Muğla 'nın turistik kentleri Bodrum ve Marmaris 'e geldi. Başta İstanbul plakalı otomobiller olmak üzere Ankara ve İzmir plakalı araçların bu iki turistik kentte çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı.

Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasının ardından büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, yazlık evlerinin bulunduğu tatil bölgelerine akın etti. Yoğunluğun en çok yaşandığı ilçelerden Bodrum'a, son bir ayda yaklaşık 120 bin araç giriş yaptı. Bu araçların özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve ilçede yazlığı olan vatandaşlar olduğu öğrenildi. Bazı tatil sitelerinin park yerlerinde 34, 35 ve 06 plakalı araçların çoğunlukta olduğu görüldü.

Marmaris'te de durum farksız değildi. Yine büyükşehirdeki kalabalıktan kaçarak Marmaris'teki yazdıklarına gelen vatandaşların araç plakaları, göze çaptı. Marmaris emniyet ve jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, turistik 13 kırsal mahalle ile ilçe merkezinde 12 bin yazlık bulunuyor. Son 15 günde ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelere, 25 bin özel araç girişi yaptı. İstanbul plakalılar başta olmak üzere İzmir, Ankara, Eskişehir, Denizli ve Afyonkarahisar illerinden daha çok kente gelenlerin olduğu belirtildi.

MARMARİS'TE DE DURUM FARKSIZ DEĞİL

Kırsal turistik Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Köyümüze çok ciddi şekilde, şehir dışından yazlıkçılar geldi. Bizim nüfusumuz bin 500 civarında. Dışarıdan gelenlerle birlikte toplam 2 bin 500- 3 bin civarı oldu. Yazın eşi ile tatile geliyorlardı. Şimdi çocukları, anne, babaları ve akrabaları ile toplu gelmişler. Araçlarımızla dolaşıp, vatandaşı sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyoruz. İhtiyaçları olduğunda ise yardımcı oluyoruz" dedi. Selimiye Mahallesi'nde butik otel işletmeciliği yapan Barış Ünlü, "Selimiye Mahallesi'nde tüm konaklama tesisleri kapalı. İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelenlerin yazlıkları var. Yazlıklarında dinleniyorlar. Mahallemizde kalabalıkta yok ve herkes tedbirini almış. Zaten çoğunluğunun yazlıkları ya denize sıfır ya da deniz manzaralı. Sanki hiç yazlıkçı yokmuş gibi sakin" dedi. Orhaniye Mahallesi'nde kurulan 10 tezgahlık halk pazarında kuruyemişçi Ahmet Aslan, "Uzun yıllar burada pazar açtığım için yazlıkçıları ve yöre halkını biliyoruz. Maske ve eldiven takarak gelip, mesafeli şekilde alışveriş yaparak gidiyorlar. 10 gündür yazlıkçılar alışveriş yapıyor" dedi.


- Muğla

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehirlerden kaçanlar Bodrum ve Marmaris'teki yazlıkları doldurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Osmaneli Belediyesi 30 yöresel ürünü tüketiciye ulaştırıyor - Haber 17:26: - Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası yağdı - Haber 17:25: Dorukhan Toköz: "Kulübümde mutluyum" - Haber 17:25: Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri - Haber 17:24: Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler