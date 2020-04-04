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Büyükşehirlere giriş-çıkış yasaklanınca Adıyaman doğal karantinada kaldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs önlemlerinin kapsamının genişletilerek, 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını duyurunca, komşuları büyükşehir olan Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman doğal karantina alanına dönüştü.

04.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:11
Büyükşehirlere giriş-çıkış yasaklanınca Adıyaman doğal karantinada kaldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs önlemlerinin kapsamının genişletilerek, 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını duyurunca, komşuları büyükşehir olan Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman doğal karantina alanına dönüştü. Adıyamanlılar doğal karantinadan memnun olduklarını söylediler.

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın giriş ve çıkışların yasakladığını duyurdu. Komşuları büyükşehirler olduğu için Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman doğal karantina alanına dönüştü. Çevresinde Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bulunan Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve vatandaşlar oluşan doğal karantinadan memnun olduklarını söylediler.

Kentin giriş çıkış noktalarının kısıtlanmasının son derece iyi olduğunu belirten Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Giriş-çıkışların bu şekilde olması son derece iyi oldu. Tabi biz burada giriş-çıkışlar yasak derken ekonomik olarak üretim noktasında bir engelleme yok. Kısmen kısıtlama olacak ama gıda, birtakım ilaçlar hayatı fonksiyonlar için gerekli olan malzemelerin getirilmesi noktasında sıkıntı yok. Bu önlemlerin alınmasındaki sebep başıboş dolaşmaları engellemektir. Bence çok iyi oldu bir hekim olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mümkün mertebe maskesiz dışarı çıkmamaya çalışalım, çünkü takip ettiğimiz zaman Çekoslovakya, Güney Kore'dir, bu tür ülkelerde maskenin çok önemli olduğunu maskesiz hareket ettirmediklerini iyi geri dönüşler olduğunu görüyoruz" dedi.

493 KİŞİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ

Adıyaman'da Karadağ'dan getirilen 493 Tük işçisi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"493 kişi Adıyaman'a getirildi. Misafirleri hava alanından otobüsler ile aldık. İçlerinde pozitif var mı? Yok mu? bilmiyoruz. Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yolcularımızı koronavirüslüymüş gibi hareket edeceğiz. Otobüslerimizi dezenfekte edeceğiz. Belli bir süre kullanmayacağız. Araçları kullanan şoförlerimiz için tedbirlerimizi alacağız. Dolayısı ile devletimizin böyle bir kararı var, 14-15 günlük bir tedavi süresinden sonra herhalde kendi memleketlerine gidecekler."

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlardan Kadri Gülen ise herkesin tedirgin ve korku içinde olduklarını ve devletin vermiş olduğu kararları olumlu olduğunu belirtti.

Abdulkadir Kırmıt, ise halkın karara uymasını isteyerek bu bir doğal afet olduğunu bundan dolayı herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Zonguldak, Adıyaman, Güncel
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