Büyükşehirli Güreşçiler Üçüncü Bitirdi

06 Aralık 2018 Perşembe 14:27



06 Aralık 2018 Perşembe 14:27

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, evinde İLBANK Spor Kulübü'nü 6-4 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı.Büyükler Güreş Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 7.hafta karşılaşmasında İLBANK Spor Kulübü'nü ağırladı. Oldukça keyifli geçen müsabakalarda Büyükşehirli sporcular, 57 kilogramda Muammer Sancak rakibi Hakan Demirci'yi 8-3, 61 kilogramda Barış Kaya rakibi Selahattin Sert'i 12-2, 65 kilogramda Abdi Zurnacı rakibi Onur Arı'yı 10-0, 92 kilogramda Mustafa Dilber rakibi Yusuf Acehan'ı 8-2, 97 kilogramda Baki Şahin rakibi Erhan Döşlü'yü 10-0 mağlup ederken, 74 kilogramda Muhammet Demir rakibi Doğukan Kalaycı'yı tuşla geçmeyi bildi. Yeşil-beyazlı diğer sporcular 70 kilogramda Fatih Yıldırım, 86 kilogramda Tarık Gür, 79 kilogramda Muhammet Ali Güngör ve 125 kilogramda Bilal Kahraman rakiplerine üstünlük sağlayamasa da Büyükşehir Belediyespor maçı 6-4 üstünlükle sonuçlandırdı.Bu sonuçla ligin yedinci ve son haftasında minderden galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 8 puanla A grubunu 3. sırada tamamlamayı bildi. - BURSA