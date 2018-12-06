Büyükşehirli Karateciler Avrupa'da Esti

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 12 ülkeden 843 sporcunun katılımıyla 19. Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı karateciler Fatma Naz Yenen, Ahmet Bulut ve Enes Bulut Milli takımı temsilen zorlu şampiyonada yerlerini aldılar.

MİLLİ KARATECİLER 4 MADALYA İLE DÖNÜYORLAR

Milli Takım adına tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtspor'lu Ahmet Bulut +70 kg Ümitler, Fatma Naz Yenen 59 kg'da Gençler, Enes Bulut 75 kg'da U21 –kategorilerinde milli takım ve Kocaeli'yi temsilen mücadele etti.Şampiyonada Ahmet Bulut Ümit kategorisinde hem bireyselde hem takım da altın madalya kazanarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Fatma Naz Yenen genç bayan takım kategorisinde üçüncülük madalyası kazandı. Enes Bulut ise U21 takımda bronz madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçlar ile Kağıtsporlu sporcular zorlu şampiyonadan mutlu döndü.