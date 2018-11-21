Büyükşehirli Karatecilerden 5 Madalya

Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Turnuvası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karatecileri toplamda 5 madalya elde etti. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, Büyükşehirli sporculardan 'Gençler' kategorisinde53 Kg'da İrem Tuğçe Akyüz üçüncülük, 61 Kg'da Furkan Akyüz üçüncülük,68 Kg'da Hakan Çelik ikincilik, +76 Kg'da Savaşkan Gemici de üçüncülük madalyası elde etti. 'Ümitler' kategorisindeise 63 Kg'da Emir Buğra Gencan şampiyonayı birinci sırada tamamladı.

Gencan ve Güney milli takımda

Elde ettiği 5 madalya ile takım sıralamasında 7. olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iki sporcusunun milli takıma davet edilmesinin de gururunu yaşadı. Büyükşehirli sporcularAli GüneyBüyükler kategorisinde 30 Kasım – 2 Aralık tarihlerinde Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde düzenlenecek olan Balkan Karate Şampiyonası'nda, Emir Buğra Gencan ie8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.