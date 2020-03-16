Büyükşehirli raketler dört dörtlük
Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşinci etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
16.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:49
Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi beşinci etap play-off maçları Antalya'da tamamlandı.Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün Adana MTİ takımını 4-1 ve İstanbul BŞB takımını 4-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
İkinci gün maçlarında önce Trabzonspor'u 4-0, ardından Bu Piliç'i 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamlamayı bildi.Play-off grubunda puanını 17'ye yükselterek liderliğini sürdüren Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig altıncı etap maçlarını 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Güncel
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