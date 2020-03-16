Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehirli raketler dört dörtlük - Güncel

Büyükşehirli raketler dört dörtlük

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşinci etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

16.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:49
Büyükşehirli raketler dört dörtlük

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi beşinci etap play-off maçları Antalya'da tamamlandı.Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün Adana MTİ takımını 4-1 ve İstanbul BŞB takımını 4-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

İkinci gün maçlarında önce Trabzonspor'u 4-0, ardından Bu Piliç'i 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamlamayı bildi.Play-off grubunda puanını 17'ye yükselterek liderliğini sürdüren Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig altıncı etap maçlarını 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynayacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Güncel
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar Güncel
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Güncel
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı Güncel
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi