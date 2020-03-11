Büyükşehirli satranççılardan 3 şampiyonluk
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcuları 'Türkiye Küçükler-Yıldızlar Bursa İl Yarışması'nda 3 şampiyonluk, 1 üçüncülük kazandı.
11.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:02
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcuları ' Türkiye Küçükler-Yıldızlar Bursa İl Yarışması'nda 3 şampiyonluk, 1 üçüncülük kazandı.
2020 Türkiye Küçükler & Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Bursa İl Yarışması BEK Bilgi Okulları'nda tamamlandı. U12 Genel, U12 Kızlar, U18 Genel ve U18 Kızlar kategorilerinde yapılan organizasyonda 18 takım birincilik için yarıştı. Lig usulü yapılan maçlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü U12 Genel, U12 Kızlar ve U18 genel kategorilerinde oynadığı tüm maçları kazanarak 3 kategoride şampiyonluk kupasının sahibi oldu. U18 Kızlar kategorisinde ise 8-9 yaş sporcularıyla mücadele eden Büyükşehirli satranççılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer aldı.
Turnuvanın ardından 3 birincilik, 1 üçüncülük kupası ile Bursa'nın en iyisi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor 5-11 Nisan tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan Türkiye Küçükler & Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası finalinde Bursa'yı temsil edecek. - BURSA
2020 Türkiye Küçükler & Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Bursa İl Yarışması BEK Bilgi Okulları'nda tamamlandı. U12 Genel, U12 Kızlar, U18 Genel ve U18 Kızlar kategorilerinde yapılan organizasyonda 18 takım birincilik için yarıştı. Lig usulü yapılan maçlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü U12 Genel, U12 Kızlar ve U18 genel kategorilerinde oynadığı tüm maçları kazanarak 3 kategoride şampiyonluk kupasının sahibi oldu. U18 Kızlar kategorisinde ise 8-9 yaş sporcularıyla mücadele eden Büyükşehirli satranççılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer aldı.
Turnuvanın ardından 3 birincilik, 1 üçüncülük kupası ile Bursa'nın en iyisi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor 5-11 Nisan tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan Türkiye Küçükler & Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası finalinde Bursa'yı temsil edecek. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Bursa, Güncel
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