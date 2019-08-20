Haberler» Spor» Haber

Büyükşehirli sporcular Denizli'de

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarına katıldı.

20.08.2019 14:12 Büyükşehirli sporcular Denizli'de
Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarına katıldı.

18 Ağustos Pazar günü düzenlenen ve 15 ilden toplam 49 sporcunun 5 kategoride yarıştığı uluslararası yarışta, Büyükşehirli sporculardan Onur Balkan elit erkeklerde 2'nci olurken aynı kategoride Oğuzhan Tiryaki ise 3'ncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Denizli, Salcano, Çameli, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:02   Fenerbahçe zorlu maçları bekliyor
16:00   Yunusemre'de altyapı seçmeleri yapıldı
15:58   Menemenspor, Canberk Aydın'ı transfer etti
15:56   Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
15:55   Anadolu Efes'te Moerman 14 hafta yok!
15:54   Son dakika transfer haberleri: Eren Albayrak Süper Lig'e döndü! 3 yıllık anlaşma...
15:50   Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Umar'ı kadroda düşünmüyoruz