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Büyükşehrin desteğiyle Anıtkabir yolculuğuna çıktılar

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nden 23 bisikletçi, dernek başkanı Hümeyra Yıkılmaz öncülüğünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıktı.

06.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:24 Büyükşehrin desteğiyle Anıtkabir yolculuğuna çıktılar
Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nden 23 bisikletçi, dernek başkanı Hümeyra Yıkılmaz öncülüğünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çıkılan yolculuk 5 gün sürecek ve ekip Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisikletlilerle birlikte 10 Kasım günü Ata'nın huzuruna çıkacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, "Bisikletle 630 kilometre yol kat etmek bizim için çok onurlu, gururlu ve anlamlı bir yolculuk. Büyük bir manevi güçle, sevgiyle ve minnettarlıkla Atamıza pedal pedal ulaşacağız. Huzuruna çıkıp kendisine ve onun bize emaneti olan Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı göstereceğiz" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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