Büyükşehrin spora desteği devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara destek vermeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalyan'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonuna destek verdi.



Interval Events tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türktrust'un katkılarıyla gerçekleştirilen maratona 50'si yabancı, 1300 sporcu katıldı. Sporcular, 21, 14 ve 5 kilometrelik parkurlarda ter döktü. 21 kilometre mesafeli yarı maratonda erkeklerde Fatih Buzgan, kadınlarda ise NinaBychkova birinciliği elde etti. 14 kilometre koşusunda erkeklerde Ersin Kurşunoğlu, kadınlarda daGülşen Eser ilk sırayı aldı. 5 kilometrede ise erkeklerde Şahin Demir, kadınlarda Esra Uzunbirinci oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA