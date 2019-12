Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "2020'den beklediğimiz büyümeyi hükümet ve özel sektör olarak birlikte başaracağız" dedi.



Kayseri Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve oda üyeleri katıldı.



2019 yılına genel olarak bakıldığında geçmiş dönemin toparlanma yılı olarak geçtiğini söyleyen Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, "Birkaç gün sonra yeni yıla girmiş olacağız. 2020 yılının hepimize huzur ve barış getirmesini dilerim. Son günlerine geldiğimiz 2019 yılının ülkemiz ekonomisi ve sanayimiz için, bu yılın yaralarının sarılmasında kısmen olumlu yönde seyrettiği bir yıl oldu. Bunlara örnek verecek olursak, enflasyonda 10 puan kadar düşme, faizde 10-12 puan arasında bir gerileme, dövizde dalga boyunun az olduğu ve büyümenin pozitife döndüğü bir yıl oldu. 2018 yılındaki cari açığımız, 2019 yılında artı 5 milyon Dolar gibi bir fazlalık verdi hepimizin bildiği gibi. 2019 yılına genel olarak bakacak olursak, toparlanma yılı oldu diyebiliriz" dedi.



'2019 yılı zor bir yıl oldu'



2019'un zor geçen bir yıl olduğunu ama 2020'nin daha güzel bir yıl olacağını düşündüklerini söyleyen Başkan Büyüksimitci, "2019 yılı hepimiz açısından zor bir yıl oldu. Hep birlikte birçok siyasi ve ekonomik gelişmelere tanıklık ettik. Türkiye bir taraftan çevre ülkelerdeki sorunlarla uğraşırken, diğer taraftan da terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele sergiledi. Tüm zorluklara rağmen üç çeyrek sonra Türkiye ekonomisi tekrardan büyüme dönemine girdi. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdü. Yaşadığımız bütün sıkıntılara karşın 2019'u büyümeyle kapatacağız. Yılın son çeyreğindeki büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2020'de ise Türk ekonomisinin yüzde 6 oranında büyüyeceğini düşünüyoruz. Bu büyümeyi de hükümet ve özel sektör birlikte başaracağız" dedi.



'Ekonomideki büyüme için elimizden geleni yapacağız'



Büyüksimitci, ekonomiye katkı sağlayarak büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Yeni bir yıla girerken, ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici görüyoruz. Gelecek yıl inşallah belirsizlik yerine umut hakim olacak. Yüzde 5 büyüme hedefine ulaşmak için bizler üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz. Ekonomik büyümenin desteklenmesi adına hükümetimizden de elbette bir takım taleplerimiz olacak. Finansmana erişiminin kolaylaştırılması, istihdam maliyetlerinin düşürülmesi, yatırımların önündeki engellerin kaldırılması öncelikli taleplerimiz arasında. Biz ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten inanıyoruz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim."



'Orta Anadolu Üretim Havzası ile çevre illere katkı sağlayacağız'



2019 yılının son faaliyetlerinden bahseden Büyüksimitci, yapılacak proje çalışmalarıyla Kayseri çevresindeki 20 ile de katkı sağlayacaklarını söyleyerek,"2019 yılında odamız olarak bir takım çalışmalar yaptık. En önemli faaliyetimiz 2018 Ağustos ayından sonra yaptığımız finansmana erişme noktasında Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın liderliğinde, bankalar birliği yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle beraber Kayseri'de bir toplantı yaptık. Bu toplantıların ardından bankalar kendilerini düzeltti. Burada söylememiz gerekir, bu dönemleri kolay atlatmamızda devlet bankalarımızın çok ciddi gayret ve çabaları var. 2019 yılında önemle üzerinde durduğumuz savunma sanayi konumuz vardı. Hep Kayseri'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylüyoruz ve bu potansiyel üzerinde çok çalışma yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda da konunun muhataplarının tamamının katılımıyla 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Yeri' konulu bir panel ve sergi düzenlendi. Şu an da Kayseri değil Türkiye sanayisinin ana problemlerinden biri verim problemi ve bizler bunları çözmek için verimlilik ve koordinasyon merkezleri kurduk. 2019'da ara ara ama 2020'de sürekli bahsedeceğimiz Orta Anadolu Üretim Havzası projemiz var. Marmara bölgesi hem nüfusuyla hem de yurt içi gayri safi aldığı pay ile Türkiye'nin bir takım risklerini paylaşmak adına yeni üretim alanlarına ihtiyaç var. Bunun için de en ideal çözüm, Konya, Nevşehir, Kayseri ve deniz bağlantısı olarak da Mersin, Adana ve İskenderun limanının olduğu bir hat olacak diye düşünüyoruz. Bunu diğer illerdeki başkanlarımızla da konuşuyoruz ve bu sayede çevremizdeki 20 ile katkımızın o0lacağını düşünerek çalışmalarımıza 2020'de hız vererek devam edeceğiz" dedi.



'Asgari ücretin net oranının artması daha doğru'



Asgari ücretin işçiye olan maliyeti ile iş verene olan maliyeti arasındaki farkları anlatan Başkan Büyüksimitci, "Asgari ücret belli oldu ve herkes konuşurken, net 2103 TL işçinin alacağı ücreti konuşuyor. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL ve işletmelere toplam maliyeti 3 bin 458 TL. Buna ekstraları da koyduğunuzda 5 bin lira maliyeti var her asgari ücretlinin. Allah çalışanın da çalıştıranın da yardımcısı olsun. Asgari ücretle ilgili bir hadise daha var, 'Asgari Ücret Destek' ücreti vardı. Bu destek 500 kişiden fazla çalıştıranlara 100 TL, altında işçi çalıştıranlara da 150 TL idi ve artık altı ve üstü gibi kavramlar kalmadı ve 75 TL'ye düştü. Asgari ücrette hesaplama yaptığınızda artışı yüzde 15,03 ama bize maliyetine baktığınızda yüzde 18,44'e geliyor. Bu artışların işçiye yansımış olması bizleri de mutlu ederdi. Her zaman söylediğimiz şey de, özellikle asgari ücrette işçinin net alacağının arttırılması daha isabetli olur" ifadelerini kullandı.



'Yerli otomobilde elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız'



Kendilerinin üretim tesisini Kayseri'de istediklerini ama Gemlik'te ayrılan arazi üzerinde kurulduğunu söyleyen Büyüksimitci, yerli üretimin nerede olursa olsun destekçisi olacaklarını söyleyerek, "Hepimizin bildiği gibi cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı gerçekleştirildi. Hep birlikte tarihi bir güne tanıklık ettik. Gebze'de gerçekleştirilen bu törene bende katıldım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılında TOBB genel kurulunda bir çağrı yapmıştı. Bu çağrı üzerine, TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde bir araya gelen babayiğitler, Türkiye'yi yarım asırlık hayaline kavuşturmak üzere yola çıktılar. 2021'de fabrika tamamlanacak ve 2022'de de inşallah ilk araç banttan çıkmış olacak. Bu yatırımla birlikte 4 bin 300'ü doğrudan olmak üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlamış olacak. Türkiye doğru zamanda doğru yola çıkmıştır. Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye'nin kazancı olacak. Bu adımla Türkiye küresel bir markaya kavuşmuş olacak. Her şeyden önemlisi inşallah 2022'de fikri sınai mülkiyet haklarının yüzde 100'ü Türkiye'ye ait olan bir otomobile kavuşmuş olacağız. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, projede emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bilsinler ki bu yolda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye ve sonuna kadar desteklemeye hazırız. Yerli otomobil ile hem gururlandık hem de duygulandık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA