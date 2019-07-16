16.07.2019 16:48
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BÜYÜLEYEN DOLUNAYIN ARDINDAN BU GECE PARÇALI AY TUTULMASI

BÜYÜLEYEN DOLUNAYIN ARDINDAN BU GECE PARÇALI AY TUTULMASI

İstanbul DHAMerakla beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.

İstanbul DHA
Merakla beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayının Türkiye'den de gözlemlenebileceği belirtiliyor.

GECE DOLUNAY BÜYÜSÜ
Parçalı Ay tutulması merakla beklenirken gece saatlerinde İstanbul semalarındaki dolunay vardı. DHA kamerasına yansıyan dolunay izleyenleri büyüledi.

Görüntü dökümü:
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-Gece çekilen dolunay görüntüleri


Kaynak: DHA
İstanbul, Türkiye, DHA, Güncel

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