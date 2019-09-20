Haberler » Güncel » Haber

Büyüleyenspor, Başakpınar Maçına Hazır

2019 2020 Süper Amatör ve 1. Amatör ligi bu hafta oynanacak maçlarla start alıyor.

20.09.2019 14:52Büyüleyenspor, Başakpınar Maçına Hazır
2019 2020 Süper Amatör ve 1. Amatör ligi bu hafta oynanacak maçlarla start alıyor.

1.Amatör takımlarından Büyüleyenspor hafta sonu Başakpınar deplasmanında oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını Develi İlçe Stadyumunda yapan Büyüleyenspor maç saatini beklemeye başladı.

Büyüleyespor Kaptanı Ali Törk, "2019 2020 futbol sezonun bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmemizi nasip etsin. Hafta sonu oynayacağımız Başakpınar maçı öncesi hazırlıklarımızı tamamlayarak maç saatini beklemeye başladık. Hedefimiz iyi bir galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak" dedi. - KAYSERİ

Başakpınar, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38 Dha yurt bülteni-17
16:38 "Tutuklu liderler Keşmir'de çözüm sürecinde yer almalı"
16:37 Adıyaman 2 çocuğunu 47 gün arayla kaybeden aileden cinayet iddiası
16:37 Arıtma tesisinin elektriği kesildi
16:36 Ahilik Haftası kutlamalarında örste demir dövdüler
16:35 Engelli Emirhan kayıp tabletine kavuştu
16:34 Bahçesindeki incir ağacına kendini astı