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Büyüleyenspor, ligden çekildi

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Büyüleyenspor ligden çekildi.

17.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:16Büyüleyenspor, ligden çekildi
Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Büyüleyenspor ligden çekildi.

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda yer alan ve bekleneni veremeyen Büyüleyenspor, İl Temsilciliğine verdiği dilekçe ile bundan sonraki haftalarda karşılaşmalara çıkmayacağını bildirdi. Ligde geride kalan 12.hafta sonunda galibiyet alamayan Sarı-Siyahlılar 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 1 puanla ligin son sırasında yer alan Büyüleyenspor, 2020-2021 sezonunda İkinci Amatör Küme'de mücadele edecek. 12 maçta 16 gol atan Büyüleyenspor kalesinde ise 53 gol gördü. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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