"Büyüme planlarımızın odağında Kocaeli var"

/ (KURUMSAL HABER) - KOCAELİ'NDEKİ yatırımlarını arttırmayı hedeflediklerini belirten Yıldızlar Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, " Kocaeli bizim büyüme planlarımızın odağında yer alıyor. 98'inci yılını kutladığımız İzmit 'in düşman işgalinde kurtuluşu olan bu günde güç aldığımız topraklara daha fazla değer sağlamayı istiyoruz" dedi.

Yıldızlar Yatırım Holding, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılında Kocaeli'de büyümeyi sürdürdüğünü açıkladı. Orman ürünleri, gübre, kimya ve demir-çelik, liman işletmeciliği gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirket, geçtiğimiz günlerde yurt içi ve yurt dışındaki tesislerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağladığını duyurmuştu. Şirket, bu istihdamın yaklaşık 2 bin 500'ünün ise grubun üretim üssü olan Kocaeli'de gerçekleştirdiğini belirtti.

"ŞİRKETİN İKİNCİ FAZ YATIRIMI 2020'DE FAALİYETE GEÇECEK"

Konuyla ilgili son bilgileri paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, "2017 yılında 3 bin 800 olan çalışan sayımızı 2018 yılında 4 bin 500'e çıkarmayı başardık. En son yatırımlarımızdan biri olan Yıldız Demir Çelik, hem grubumuza hem de Kocaelimize yeni bir güç kattı. İlk fazını 2018 Mart ayında devreye aldığımız Alikahya 'daki Yıldız Demir Çelik sayesinde bölgede yeni bir istihdam alanı oluştu. Şirketin ikinci faz yatırımı ise 2020 yılında faaliyete geçecek. Bu sayede çalışan sayımızı da artırmış olacağız. Birçok üretim tesisimiz Kocaeli'nde yer alıyor ve bu şehirde olmaktan çok mutluyuz. 98'inci yılını kutladığımız İzmit'in düşman işgalinde kurtuluşu olan bu günde güç aldığımız topraklara daha fazla değer sağlamayı istiyoruz" diye konuştu.

"4 KITADA 50'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Yıldız Entegre 'nin merkezi de Kocaeli'deki Kartepe bölgesinde yer alıyor. Firmanın orman ürünleri sektöründe dünyanın en büyük ilk 10 firmasından biri olduğuna dikkat çeken Fehmi Yıldız, "Yıldız Entegre markasıyla 4 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yine şirketimizin çatısı altında faaliyet gösteren İGSAŞ ise Kocaeli Körfez ilçesindeki tesislerinde üre, amonyak ve NPK üretimi yapıyor. Antalya , Samsun ve Kütahya 'daki üretim tesislerinde Türkiye 'nin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek gübreyi Türk tarımının hizmetine sunuyoruz" dedi.

Yıldız Demir Çelik'in ise cari açığı azaltacak ürün üretimi gerçekleştirdiğini ve ülke ekonomisine bu anlamda önemli bir destek verdiklerini söyleyen Fehmi Yıldız, "Yıllık 1 milyon ton kapasiteli sürekli galvanizleme ve boya hatlarına sahip, inşaat, otomotiv ve beyaz eşya gibi birçok sektörün ihtiyacını karşılayacak geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapıyor" ifadelerini kullandı.

- Kocaeli