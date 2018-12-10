Büyüme Rakamları Açıklandı (2)

Yıl Cari fiyatlarla GSYH



(milyon TL) Cari fiyatlarla GSYH



(milyon dolar) GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(2009=100) Büyüme hızı



(yüzde) 2017 1. Çeyrek 649.272 175.862 147,5 5,3 2017 2. Çeyrek 734.426 204.867 164 5,3 2017 3. Çeyrek 831.879 235.838 180,4 11,5 2017 4. Çeyrek 890.960 234.924 186,1 7,3 2017 Yıllık 3.106.536 851.491 169,5 7,4 2018 1. Çeyrek 787.355 206.442 158,2 7,2 2018 2. Çeyrek 884.490 204.412 172,7 5,3 2018 3. Çeyrek 1.013.453 187.100 183,2 1,6

2017 3. Çeyrek 2018 3. Çeyrek Tarım, ormancılık ve balıkçılık 3,6 1 Sanayi 15,4 0,3



İmalat sanayi 16,8



0,6 İnşaat 18,8



-5,3



Hizmetler 21,8



4,5



Bilgi ve iletişim 15,2



3,5 Finans ve sigorta faaliyetleri -5,8



7,4



Gayrimenkul faaliyetleri 2,7



2,3



Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 16,4



-7,8



Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 3,2



10,2



Diğer hizmet faaliyetleri 10 1,8 Sektörler toplamı 11,8



1,8 Vergi-sübvansiyon 9,2



-0,3



Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 11,5



1,6





10 Aralık 2018 Pazartesi 10:46



10 Aralık 2018 Pazartesi 10:46

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık performansla 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme kaydetti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018'in üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.Buna göre, Türkiye ekonomisi 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.Yılın üçüncü çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti.GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0,3 artarken inşaat sektörü yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4,5 artış gösterdi.Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi 2018'in üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 azalış kaydedildi.Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 arttıHanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,5 yükselirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,8 azalış gösterdi.Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 13,6 artarken ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı.İş gücü ödemelerinde yüzde 19,4 artışİş gücü ödemeleri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 ve net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,2 yükseldi.İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 32,5 olurken bu oran 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 31,6'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 51,8'e düştü.TablolarTÜİK verilerine göre GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranları (yüzde) şöyle:(Bitti)